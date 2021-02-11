После запуска приложения «Дія» для цифрового сектора государственных услуг в несколько раз выросло количество граждан, которые пользуются госуслугами в онлайн-формате.

Об этом сообщает Минцифры.

Пандемия коронавира значительно ускорила цифровизацию в Украине. Цифровые инструменты стали способом уменьшения физических контактов людей. В частности, онлайн-услугами стали пользоваться в 5 раз больше граждан.

— Пандемия трансформировала поведение украинцев, что способствовало цифровизации страны. По статистике, видим значительный рост доступа к государственным услугам онлайн в Украине. С 2019 до 2020 года количество граждан, которые пользуются Интернетом для взаимодействия с государственными органами, выросла в 4-5 раз. Это обусловлено запуском приложения и портала «Дія», которым уже успели воспользоваться более 10 млн людей, - рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30: Коронавирус: вызовы и ответы».

С начала пандемии Минцифры присоединилась к штаб борьбы с COVID-19. Главной задачей Министерства стало внедрение новых цифровых решений для противодействия распространению коронавирусной болезни. Так, в апреле 2020 Минцифра запустила мобильный приложение для контроля самоизоляции. По подсчетам, более 720 тысяч человек воспользовались системой, чтобы пройти период обязательной самоизоляции дома, а не в обсервации.

В декабре 2020 года на портале и в приложении «Дія» появилась услуга по оформлению материальной помощи для ФОПов и наемных работников во время пандемии. Граждане могли оформить заявку за 5 минут в онлайне на единовременную материальную помощь от государства. Этой услугой успешно воспользовались около 480 тысяч предпринимателей и уволенных сотрудников.

Кроме этого, Минцифра реализовала возможность быстрой регистрации бизнеса. Онлайн-услуга на портале «Дія» позволяет открыть частное предприятие за 15 минут, а ООО - за 30 минут.

Еще одно важное направление, которое развивает Министерство цифровой трансформации - цифровое образование. Чтобы обеспечить полноценный доступ к онлайн-обучению для учителей и учащихся, в декабря 2020 года совместно с Минобразования запустили Всеукраинскую школу онлайн - современный онлайн-ресурс для смешанного и дистанционного обучения учащихся 5-11 классов.

Ранее НикВести сообщали, что в Министерстве цифровой трансформации заявили, что украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию против COVID-19 через единый портал государственных услуг «Дія».