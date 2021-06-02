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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил в Минск террористов так называемых «Л/ДНР», чтобы они поприсутствовали на допросе Романа Протасевича якобы из-за его неподтвержденной службы в добровольческом батальоне «Азов».
Слова Лукашенко привели проправительственные СМИ Беларуси.
Диктатор позвал пророссийские бандформирования решить судьбу оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
— На Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы к ним, - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе, — заявил Александр Лукашенко.
При этом международный изгой упомянул, что в Беларуси под его правлением Протасевичу может грозить до пятнадцати лет заключения. Косвенно оговорив, что боевики «Л/ДНР» тоже смогут предъявить претензии невнятного характера оппозиционному журналисту.
— А наши журналисты оправдывали, что у нас предусмотрено по такой статье не смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация, — закончил Александр Лукашенко.
Ранее НикВести сообщали, что в Минске были совершены следственные действия в отношении задержанной 23 мая вместе с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, россиянки Софии Сапеги.
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил в Минск террористов так называемых «Л/ДНР», чтобы они поприсутствовали на допросе Романа Протасевича якобы из-за его неподтвержденной службы в добровольческом батальоне «Азов».
Слова Лукашенко привели проправительственные СМИ Беларуси.
Диктатор позвал пророссийские бандформирования решить судьбу оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
— На Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы к ним, - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе, — заявил Александр Лукашенко.
При этом международный изгой упомянул, что в Беларуси под его правлением Протасевичу может грозить до пятнадцати лет заключения. Косвенно оговорив, что боевики «Л/ДНР» тоже смогут предъявить претензии невнятного характера оппозиционному журналисту.
— А наши журналисты оправдывали, что у нас предусмотрено по такой статье не смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация, — закончил Александр Лукашенко.
Ранее НикВести сообщали, что в Минске были совершены следственные действия в отношении задержанной 23 мая вместе с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, россиянки Софии Сапеги.