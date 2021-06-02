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Николаевский народный депутат Артем Черноморов считает, что запуск новой насосной станции и брызгальных бассейнов на Южноукраинской АЭС — проект, направленный в первую очередь на улучшение экологической ситуации в регионе.
Об этом он сказал в ходе торжественного мероприятия по случаю запуска обновлений на станции, передает корреспондент НикВести.
— Это вопрос экологии. Мы снизим температуру Ташлыкского водохранилища, что позволит еще раз доказать, что атомная энергия — это действительно зеленая энергетика, которая представлена во всем мире. Электростанция даст энергию городу, региону, и данный агрегат доказывает то, что мы находимся в очень экологической в будущем зоне, — отметил Артем Черноморов.
Напомним, в 2020 году народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Артем Черноморов посетил Южно-Украинскую атомную электростанцию и высказался за увеличение доли атомной энергетики на энергорынке страны.
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Николаевский народный депутат Артем Черноморов считает, что запуск новой насосной станции и брызгальных бассейнов на Южноукраинской АЭС — проект, направленный в первую очередь на улучшение экологической ситуации в регионе.
Об этом он сказал в ходе торжественного мероприятия по случаю запуска обновлений на станции, передает корреспондент НикВести.
— Это вопрос экологии. Мы снизим температуру Ташлыкского водохранилища, что позволит еще раз доказать, что атомная энергия — это действительно зеленая энергетика, которая представлена во всем мире. Электростанция даст энергию городу, региону, и данный агрегат доказывает то, что мы находимся в очень экологической в будущем зоне, — отметил Артем Черноморов.
Напомним, в 2020 году народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Артем Черноморов посетил Южно-Украинскую атомную электростанцию и высказался за увеличение доли атомной энергетики на энергорынке страны.