Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Артем Черноморов посетил Южно-Украинскую атомную электростанцию и высказался на увеличение доли атомной энергетики на энергорынке страны.

Об этом сообщили в пресс-службе ЮУАЭС.

Нардеп встретился с администрацией атомной электростанции, посетил блочный щит управления энергоблока №2, где сейчас проводится ежегодный планово-предупредительный ремонт, побывал на рабочем месте начальника смены станции и пообщался с персоналом. Обсуждали ход ремонтного процесса на второй «миллионнике», условия работы и оплаты труда персонала, уровень нагрузки энергоблоков, который сейчас ниже возможного из-за диспетчерских ограничений в энергосистеме. Отдельной темой был кризис неплатежей, который привел атомную отрасль в чрезвычайно сложное положение.

Артем Черноморов рассказал о работе межфракционного депутатского объединения «За развитие атомной энергетики», сопредседателем которого он является.

— Первый шаг - это то, что мы объединились. Это главное. Несмотря на «цвет» партии, народные депутаты объединились с пониманием того, что атомная энергетика экологично чистая и вообще вытягивает всю энергетическую отрасль в Украине. Второй шаг - мы написали обращение к премьер-министру с предложением пересмотреть энергетический план в новой программе Кабинета Министров. Энергобаланс должен быть изменен в сторону увеличения доли атомной генерации, - сказал народный депутат Артем Черноморов.

Также парламентарий высказался о достройке Ташлыцкой ГАЭС как части энергетического комплекса на Южном Буге: «Если этот проект повысит энергонезависимость нашей страны, даст толчок развитию, то это уместно»..

Напомним, ранее Артем Черноморов выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась вокруг работы украинских АЭС. Он заявлял, что его коллеги по парламенту также «крайне обеспокоены загрязняющим воздействием на окружающую среду устаревших ТЭС и ТЭЦ, которые используются для производства электроэнергии без электрофильтров».

Это заявление Артема Черноморова раскритиковал депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа, назвав его проявлением некомпетентности.