Болгарские силовые ведомства участвовали в прослушке разговоров оппозиционных политиков, эту информацию подтверждал и временный премьер-министр страны Стефан Янев. Теперь внеправительственные силы протестуют против поспешного расследования и требуют тщательного изучения факта злоупотребления полномочиями полицией.

Об этом сообщает болгарский портал Dnevnik.

Так, в Софии состоятся митинги против генерального прокурора Ивана Гешева и незаконного прослушивания телефонных разговоров политиков. Акция получила название «Встань! Выходи!», недовольные соберутся перед зданием суда в столице Болгарии.

— Пора снова выйти и крикнуть дворнягам, что их время истекло. Мы не позволим прокуратуре подавить страхом и репрессиями расследование незаконного прослушивания телефонных разговоров политиков, журналистов и граждан предыдущей власти! Их время настало! Приходите в 11:50 перед зданием суда, давайте вместе прокричим!, — говорится на странице мероприятия.

Сопредседатели оппозиционной силы «Демократическая Болгария» Христо Иванов и Атанас Атанасов призвали народ поддержать протест, организованный инициативой «Справедливость для всех».

— Не защищать того или другого, отстаивать возможность выхода правды, чтобы показать Гешеву (генпрокурор Болгарии, - прим), что в этой стране они не смогут играть на своих условиях, и потребовать его отставки, — заявил политик Христо Иванов.

«Демократическая Болгария» считает, что генпрокурор Иван Гешев, олигарх Делян Пеевски и єкс-премьер Бойко Борисов пытаются вернуть себе инициативу и предотвратить раскрытие правды о злоупотреблениях со стороны МВД и спецслужб. Они прокомментировали слова временного министра внутренних дел Бойко Рашкова перед следственным сайтом BIRD о том, что прокуратура вызывает и давит на должностных лиц, отвечающих за расследование скандала с прослушиванием телефонных разговоров оппозиционных политиков.

— Мы раскрыли правду о том, что лидеры оппозиции были прослушаны, и сразу же после того, как начались некоторые действия, началась эта операция по унижению, запугиванию, затыканию ртов, — сказал Христо Иванов в прямом эфире в Facebook.

Напомним, 12 мая, президент Болгарии назначил временное правительство, которое будет исполнять свои обязанности до проведения досрочных выборов в парламент.