Бывший депутат Кнессета Ицхак Герцог избран одиннадцатым президентом Государства Израиль.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Как отмечается, в ходе тайного голосования 87 депутатов проголосовали за Ицхака Герцога, 27 — за общественную активистку, лауреата Премии Израиля Мирьям Перец. Шесть депутатов воздержались.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху направил поздравление избранному президенту Государства Израиль.

Как сообщалось, в Израиле противоположные силы договорились о коалиции. В нее войдет правая партия «Ямина» под председательством Нафтали Беннетта, центристская партия «Йеш Атид» с лидером Яиром Лапидом, а также левые социал-демократы в партии «МЕРЕЦ». Политические силы объединяются против нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.