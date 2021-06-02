Бывший депутат Кнессета Ицхак Герцог избран одиннадцатым президентом Государства Израиль.
Об этом сообщает Newsru.co.il.
Как отмечается, в ходе тайного голосования 87 депутатов проголосовали за Ицхака Герцога, 27 — за общественную активистку, лауреата Премии Израиля Мирьям Перец. Шесть депутатов воздержались.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху направил поздравление избранному президенту Государства Израиль.
Как сообщалось, в Израиле противоположные силы договорились о коалиции. В нее войдет правая партия «Ямина» под председательством Нафтали Беннетта, центристская партия «Йеш Атид» с лидером Яиром Лапидом, а также левые социал-демократы в партии «МЕРЕЦ». Политические силы объединяются против нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
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Бывший депутат Кнессета Ицхак Герцог избран одиннадцатым президентом Государства Израиль.
Об этом сообщает Newsru.co.il.
Как отмечается, в ходе тайного голосования 87 депутатов проголосовали за Ицхака Герцога, 27 — за общественную активистку, лауреата Премии Израиля Мирьям Перец. Шесть депутатов воздержались.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху направил поздравление избранному президенту Государства Израиль.
Как сообщалось, в Израиле противоположные силы договорились о коалиции. В нее войдет правая партия «Ямина» под председательством Нафтали Беннетта, центристская партия «Йеш Атид» с лидером Яиром Лапидом, а также левые социал-демократы в партии «МЕРЕЦ». Политические силы объединяются против нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.