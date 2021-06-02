Украина немедленно отреагирует на любые попытки Лукашенко легитимизировать аннексию Крыма направлением туда рейсов гражданской авиации.

Как передает «Укринформ», об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Дипломат предсказала неизбежность жесткой украинской реакции, если Лукашенко решает признать оккупацию Крыма и туда начнут летать судна Belavia.

— И напоследок. Эту «канитель и провокации», как выразился Лукашенко, затеяла не Украина, а сама белорусская власть, очевидно, по сценарию Кремля. Чем в более прочные объятия Путина попадает Лукашенко, тем меньше шансов у Беларуси оставаться действительно независимым и суверенным государством. От необдуманных и провокационных действий Лукашенко уже страдают обычные белорусы, которые нам очень близки. Мы с большим уважением к ним относимся и солидаризируемся с их усилиями отстоять свои права и свободы, — сказала Эмине Джапарова.

При этом она напомнила, что весь цивилизованный мир признает незыблемость украинского суверенитета и принадлежность Крыма к Украине.

— Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге, и еще больше усилить собственную международную изоляцию, это, конечно, его личный выбор, но, уверена, это не выбор дружественного Украине белорусского народа, — подытожила Эмине Джапарова.

Ранее НикВести сообщали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил в Минск террористов так называемых «Л/ДНР», чтобы они поприсутствовали на допросе Романа Протасевича якобы из-за его неподтвержденной службы в добровольческом батальоне «Азов».