Возглавшая министерство иностранных дел Австрии с декабря 2017 по июнь 2019 Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров российской нефтегазовой государственной компании «Роснефть»‎.

Ее имя можно увидеть в обновленном списке членов руководящего совета на сайте компании.

Новый состав директоров утвердили акционеры и после пересмотра место в нем получила Карина Кнайсль, которая занимала пост главы МИД при кабинете канцлера Себастьяна Курца. После политического скандала и самоустранение прежнего кабинета она осталась без министерского портфеля.

Ее критиковали после того, как она станцевала с президентом РФ в августе 2018 на собственной свадьбе с банкиром Вольфгангом Майлингером.

Напомним, глава МИД Австрии Александр Шалленберг отверг резкие слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вызвал во внешнеполитическое ведомство турецкого посла.