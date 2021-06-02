Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, что президент не должен руководствоваться в своей деятельности рейтингами, а осознать свою историческую роль и принимать исторические решения.

Об этом он сказал в эфире программы «Говорит Жадан» на «Радио НВ», передает пресс-служба политсилы.

— Зеленскому надо понять, что сейчас его попытки поддерживать постоянно уровень аплодисментов в аудитории через инъекцию политического наркотика популизма закончатся для него лично очень тяжелой политической ломкой. Невозможно постоянно сидеть на допинге. Невозможно постоянно иметь высокий рейтинг. Более того, я не считаю, что он высок, — сказал Арсений Яценюк.

Он добавил, что при этом команда Владимира Зеленского имеет более высокий уровень поддержки, чем у его предшественников.

— Но сейчас отсутствует у него конкуренция. Так я считаю. Если бы сейчас появилась коллективная оппозиция, совсем была бы другая картина у Владимира Зеленского. Если растет рейтинг, должна расти экономика. Чего она падает? Если растет рейтинг, должна расти система здравоохранения. Почему нет ни вакцинации, ни нормальной медицины? И почему мы фактически сейчас выживаем только за счет коллективного иммунитета? Если растет рейтинг, то должны расти инвестиции. А чего 840 долларов в прошлом, уже 310 в этом пошло? Если растет рейтинг, то должна расти репутация государства на внешнем рынке. А почему нас не пригласили на саммит НАТО? Как-то так получается, — отметил Арсений Яценюк.

Но придет время, когда президенту надо будет переосмысливать, как он реализовал себя на высшем посту в стране, подчеркнул Арсений Яценюк:

— Поэтому Владимиру Зеленскому надо готовиться к разным этапам в его жизни. И ему надо осознать, что сейчас пока и виртуальная реальность, в которой он живет как президент, — это не настоящая реальность, в которой живет страна... Он должен руководствоваться не тем, сколько у него останется процентов, а он должен для себя осознать, что у него вообще историческая роль. И в этой исторической роли он должен принимать исторические решения, — резюмировал политик.

Ранее экс-премьер министр Арсений Яценюк констатировал, что все попытки найти примирение с агрессором на Донбассе только ухудшили ситуацию на фронте — за первое полугодие 2021 года на фронте погибли десятки военнослужащих.