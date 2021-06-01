Экс-премьер министр Арсений Яценюк констатировал, что все попытки найти примирение с агрессором на Донбассе только ухудшили ситуацию на фронте — за первое полугодие 2021 года на фронте погибли десятки военнослужащих.

Заявление опубликовано на сайте политсилы «Народный фронт», которую возглавляет Арсений Яценюк.

Политик отметил, что формула прекращения огня равнозначна суициду, особенно когда разговор заходит про Путина.

— Ну, что можно увидеть в окровавленных глазах диктатора, который хочет уничтожить Украину? Вот что можно увидеть там в глазах Путина? Там можно увидеть только смерть и жажду уничтожения Украины. Мне кажется, что Зеленский начал понимать, что формула «просто давайте перестанем стрелять» - это выстрел разве что как минимум себе в ногу...Ситуация, я считаю, за последние два года ухудшилась. В первую очередь потому, что за эти два года Россия говорит, что официально выдала уже полмиллиона паспортов на территории Донецкой и Луганской областей. А в их Думе говорят о том, что до конца года на украинском территориях будут легализовывать российских граждан, голосующих за Путина, «Единую Россию», еще за какого черта, с российскими паспортами около одного миллиона людей, — рассказал Арсений Яценюк.

Глава правительства в прошлом добавил, что все предложения по проведению выборов на оккупированной российскими наемниками территории — призрачны и бессмысленны.

— Свободных и честных выборов между кем? Между миллионом граждан Российской Федерации? Этот миллион граждан с российскими паспортами - за кого они будут голосовать на местных, так называемых свободных и честных выборах? Это же абсурд. То есть, это ложь. Нам или умышленно лгут, или непонимают ... Поэтому ситуация по так называемым мирным инициативам только ухудшилась из-за того, что Россия четко приняла политику на то, чтобы не только не выполнять Минские соглашения. Минские соглашения - это уже, знаете, как такое плохое словосочетания. Потому что Россия уже захватила Минск вместе с Лукашенко. Вся политика Российской Федерации направлена на дестабилизацию внутри Украины. Путин будет выжидать шанса для того, чтобы захватить не только Донецк и Луганск, а захватить всю Украину, — подытожил Арсений Яценюк.

Политик подчеркнул, что Украине нужно теснее взаимодействовать с европейскими партнерами, чтобы выстоять под натиском азиатской орды.