«Ми всі виграємо від цієї співпраці», — генсек НАТО виступив у Верховній Раді

Марк Рютте заявив у Верховній Раді про ключову роль НАТО в захисті України. Скрин з відео

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте прибув до Києва та виступив у Верховній Раді України під час відкриття 15-ї сесії IX скликання.

Про це повідомляє телеканал «Рада», який транслював виступ.

Під час промови Рютте зазначив, що за останній рік країни НАТО в межах програми PURL забезпечили 75% усіх ракет, які використовують Сили оборони України, а також 90% ракет для протиповітряної оборони.

— Ми вчимося у вас. Ви застосовуєте інновації унікальним і винятковим способом. У результаті багато країн НАТО зараз працюють і виробляють спільно з Україною певні види обладнання і постачають його в Україну. Ми всі виграємо від цієї співпраці, — заявив генсек НАТО.

Він також наголосив, що для досягнення тривалого миру Україні необхідні надійні гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів, Європи та Канади. За словами Марка Рютте, «коаліція охочих» уже працює над їх розробкою.

— Мир повинен бути тривалим. Ми не хотіли б другого Будапештського меморандуму або ще одного «Мінська», — підкреслив він.

Крім того, Марк Рютте зазначив, що після досягнення миру Україна отримає військову підтримку, зокрема у вигляді збройних сил, авіації та морської присутності від партнерів, які на це погодяться.

Сьогодні, 3 лютого, Верховна Рада України розпочала 15-ту сесію IX скликання. У сесійній залі зареєструвалися 219 депутатів із 393.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що в парламенті наразі немає необхідних 226 голосів навіть для направлення депутатських запитів до президента щодо присвоєння звань загиблим військовим.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не приймає пункт мирного плану про відмову від членства в НАТО. За його словами, рішення про вступ України до Альянсу залежить лише від держав-членів НАТО, а не від домовленостей із Росією.