Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 2 июня решил заочно арестовать бывшего главу правления «ПриватБанка» Александра Дубилета. Сейчас он находится в розыске.

Об этом пишет РБК-Украина.

Во время судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд избрать Александру Дубилету меру пресечения в виде заочного ареста, чтобы реализовать постановление о международном розыске экс-главы «ПриватБанка».

— Ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Дубилета удовлетворить. Выбрать подозреваемому Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до его задержания и доставки к месту уголовного производства. Постановление подлежит немедленному исполнению с момента его объявления, — сказал председательствующий судья.

Постановление судьи адвокаты Александра Дубилета могут обжаловать в течение 5 дней с момента его объявления.

Напомним, Александр Дубилет ранее заявил, что не прячется от органов следствия и им прекрасно известно, что он проживает в Израиле.