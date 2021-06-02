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Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 2 июня решил заочно арестовать бывшего главу правления «ПриватБанка» Александра Дубилета. Сейчас он находится в розыске.
Об этом пишет РБК-Украина.
Во время судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд избрать Александру Дубилету меру пресечения в виде заочного ареста, чтобы реализовать постановление о международном розыске экс-главы «ПриватБанка».
— Ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Дубилета удовлетворить. Выбрать подозреваемому Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до его задержания и доставки к месту уголовного производства. Постановление подлежит немедленному исполнению с момента его объявления, — сказал председательствующий судья.
Постановление судьи адвокаты Александра Дубилета могут обжаловать в течение 5 дней с момента его объявления.
Напомним, Александр Дубилет ранее заявил, что не прячется от органов следствия и им прекрасно известно, что он проживает в Израиле.
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Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 2 июня решил заочно арестовать бывшего главу правления «ПриватБанка» Александра Дубилета. Сейчас он находится в розыске.
Об этом пишет РБК-Украина.
Во время судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд избрать Александру Дубилету меру пресечения в виде заочного ареста, чтобы реализовать постановление о международном розыске экс-главы «ПриватБанка».
— Ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Дубилета удовлетворить. Выбрать подозреваемому Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до его задержания и доставки к месту уголовного производства. Постановление подлежит немедленному исполнению с момента его объявления, — сказал председательствующий судья.
Постановление судьи адвокаты Александра Дубилета могут обжаловать в течение 5 дней с момента его объявления.
Напомним, Александр Дубилет ранее заявил, что не прячется от органов следствия и им прекрасно известно, что он проживает в Израиле.