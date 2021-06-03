Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О Стратегии человеческого развития».

Соответствующий указ №225/2021 от 2 июня обнародован на сайте Главы государства.

— Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О Стратегии человеческого развития. Утвердить Стратегию человеческого развития», — говорится в документе.

Согласно решению СНБО, правительству поручено обеспечить выполнение Стратегии человеческого развития и проведение постоянного мониторинга и координации подготовки ежегодного отчета о выполнении этой Стратегии в соответствии с требованиями и в сроки, определенные Стратегией.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. На данный момент текста документа нет.