Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О Стратегии человеческого развития».
Соответствующий указ №225/2021 от 2 июня обнародован на сайте Главы государства.
— Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О Стратегии человеческого развития. Утвердить Стратегию человеческого развития», — говорится в документе.
Согласно решению СНБО, правительству поручено обеспечить выполнение Стратегии человеческого развития и проведение постоянного мониторинга и координации подготовки ежегодного отчета о выполнении этой Стратегии в соответствии с требованиями и в сроки, определенные Стратегией.
Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. На данный момент текста документа нет.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О Стратегии человеческого развития».
Соответствующий указ №225/2021 от 2 июня обнародован на сайте Главы государства.
— Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О Стратегии человеческого развития. Утвердить Стратегию человеческого развития», — говорится в документе.
Согласно решению СНБО, правительству поручено обеспечить выполнение Стратегии человеческого развития и проведение постоянного мониторинга и координации подготовки ежегодного отчета о выполнении этой Стратегии в соответствии с требованиями и в сроки, определенные Стратегией.
Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. На данный момент текста документа нет.