Индонезия прекратила попытки поднять на поверхность затонувшую подводную лодку KRI Nanggala 402.
Об этом пишет НВ.
В силовой структуре поблагодарили государства, которые оказали помощь в спасательной операции.
— Мы выражаем глубокую благодарность лодкам, которые пытались поднять субмарину со дна, — отметил командующий силами морской безопасности второго флота Индонезии Гунг Пита Алит Джая.
По его словам, команде удалось совершить 20 погружений к подводной лодке и поднять на поверхность важные материалы.
Индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402 пропала в акватории у побережья острова Бали после учебных пусков торпед. Связь с субмариной была потеряна в ночь на 21 апреля.
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Индонезия прекратила попытки поднять на поверхность затонувшую подводную лодку KRI Nanggala 402.
Об этом пишет НВ.
В силовой структуре поблагодарили государства, которые оказали помощь в спасательной операции.
— Мы выражаем глубокую благодарность лодкам, которые пытались поднять субмарину со дна, — отметил командующий силами морской безопасности второго флота Индонезии Гунг Пита Алит Джая.
По его словам, команде удалось совершить 20 погружений к подводной лодке и поднять на поверхность важные материалы.
Индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402 пропала в акватории у побережья острова Бали после учебных пусков торпед. Связь с субмариной была потеряна в ночь на 21 апреля.