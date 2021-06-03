Индонезия прекратила попытки поднять на поверхность затонувшую подводную лодку KRI Nanggala 402.

Об этом пишет НВ.

В силовой структуре поблагодарили государства, которые оказали помощь в спасательной операции.

— Мы выражаем глубокую благодарность лодкам, которые пытались поднять субмарину со дна, — отметил командующий силами морской безопасности второго флота Индонезии Гунг Пита Алит Джая.

По его словам, команде удалось совершить 20 погружений к подводной лодке и поднять на поверхность важные материалы.

Индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402 пропала в акватории у побережья острова Бали после учебных пусков торпед. Связь с субмариной была потеряна в ночь на 21 апреля.