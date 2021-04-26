Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о гибели подводной лодки Nanggala, на борту которой находился экипаж из 53 военнослужащих.

Об этом говорится в специальном видеообращении главы государства, информирует Корреспондент.

Командование ВМС доложило ему, что судно затонуло в Балийском море, отметил президент. Он пообещал приложить максимум усилий для поисков подлодки.

Индонезийский народ скорбит в связи с гибелью «патриотов, охранявших суверенитет страны», сказал Джоко Видодо. Он назвал произошедшее трагедией.

Сообщается, что Nanggala могла треснуть. Такую вероятную причину катастрофы назвал начальник штаба ВМФ страны адмирал Юдо Маргоно.

Ранее сообщалось, что обломки, которые могут принадлежать пропавшей подлодке Военно-морских сил Индонезии, удалось обнаружить в водах Балийского моря.