Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил о нарушении закона относительно языковых квот на телеканалах «1+1», «Интер» и «Украина». Телеканалы не придерживаются обязательной доли государственного языка в вечернем прайм-тайме.

Об этом он написал в Facebook.

Он сообщил, что с 17 по 23 мая секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка производил мониторинг вечернего эфира телеканалов (прайм-тайм с 18:00 до 22:00). Мониторинг осуществлялся с использованием медиасервисов для трансляции

Было установлено, что продолжительность передач, фильмов, выполненных на государственном языке в общем недельном объеме вещания телеканала «Украина» составляет 69,9%, «1+1» - 70,9%; «Интер» - 72,9%. Согласно же закону, такая доля на общенациональных каналах должна составлять не менее 75%.

Кроме того, в трансляции рекламы, анонсов передач, фильмов «Интер» и «ICTV» использовали не украинский язык.

— Обращаюсь к Национальному совету Украины по вопросам по телевидению и радиовещанию принять выявленные нами факты во внимание и принять соответствующие меры реагирования, которые предусмотрены действующим законодательством Украины, — отметил омбудсмен.

Напомним, в Украине вступил в силу Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В Николаеве на сегодняшний день все еще действует решение горсовета о предоставлении статуса регионального русскому языку, принятое в 2012 году.

Тогда, 21 августа 2012 года, возле здания горсовета произошли столкновения между представителями оппозиции, выступавшей против принятия этого решения, сотрудниками спецподразделения «Беркут» и сторонниками «Партии регионов», по чьей инициативе был принят так называемый «закон Кивалова-Колесниченко», позволяющий официальное двуязычие в регионах с численностью национальных меньшинств более 10%. В 2018 году КСУ признал его неконституционным.