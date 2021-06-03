В мегаполис стянули дополнительные силы в количестве 3 тысячи к имеющимся 4 тысячам полицейских, чтобы не дать людям собраться в годовщину трагедии на площади Тяньаньмэнь, когда коммунистическая партия кинула танки против студентов.
Об этом информирует Bloomberg.
Китайские власти делают все возможное, чтобы не дать общественности почтить память погибших молодых людей в 1989 году. Полиция запрещает любые массовые мероприятия под предлогом борьбы с коронавирусом.
— Полиция призывает общественность не участвовать, не рекламировать и не предавать гласности любые несанкционированные собрания или запрещенные групповые собрания, а также избегать собраний, чтобы снизить риск распространения вируса, — говорится в заявлении.
Напомним, гонконгским школам приказано принять более патриотичную учебную программу. Учителя обязаны сообщать о любых нарушениях городского закона о национальной безопасности. Реформы в образовательной школе призваны недопустить повторения протестов 2019 года.
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
В мегаполис стянули дополнительные силы в количестве 3 тысячи к имеющимся 4 тысячам полицейских, чтобы не дать людям собраться в годовщину трагедии на площади Тяньаньмэнь, когда коммунистическая партия кинула танки против студентов.
Об этом информирует Bloomberg.
Китайские власти делают все возможное, чтобы не дать общественности почтить память погибших молодых людей в 1989 году. Полиция запрещает любые массовые мероприятия под предлогом борьбы с коронавирусом.
— Полиция призывает общественность не участвовать, не рекламировать и не предавать гласности любые несанкционированные собрания или запрещенные групповые собрания, а также избегать собраний, чтобы снизить риск распространения вируса, — говорится в заявлении.
Напомним, гонконгским школам приказано принять более патриотичную учебную программу. Учителя обязаны сообщать о любых нарушениях городского закона о национальной безопасности. Реформы в образовательной школе призваны недопустить повторения протестов 2019 года.