В мегаполис стянули дополнительные силы в количестве 3 тысячи к имеющимся 4 тысячам полицейских, чтобы не дать людям собраться в годовщину трагедии на площади Тяньаньмэнь, когда коммунистическая партия кинула танки против студентов.

Об этом информирует Bloomberg.

Китайские власти делают все возможное, чтобы не дать общественности почтить память погибших молодых людей в 1989 году. Полиция запрещает любые массовые мероприятия под предлогом борьбы с коронавирусом.

— Полиция призывает общественность не участвовать, не рекламировать и не предавать гласности любые несанкционированные собрания или запрещенные групповые собрания, а также избегать собраний, чтобы снизить риск распространения вируса, — говорится в заявлении.

Напомним, гонконгским школам приказано принять более патриотичную учебную программу. Учителя обязаны сообщать о любых нарушениях городского закона о национальной безопасности. Реформы в образовательной школе призваны недопустить повторения протестов 2019 года.