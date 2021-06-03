Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4184, который, в частности, обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.
Документ поддержали 283 нардепа, передает пресс-служба Рады.
Отмечается, что закон направлен на увеличение доходов госбюджета от НДС за счет привлечения к налогообложению НДС нерезидентов, предоставляющих физлицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины.
А также - на создание благоприятных условий эффективного,но не обременительного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога.
Документ, в частности, предусматривает, что международные компании, которые действуют в информационном пространстве Украины и зарабатывают на сетевой рекламе, будут платить налоги в Украине, в частности НДС.
При этом подчеркивается, что проект не будет касаться простого пользователя соцсетей и поисковых сервисов.
Законопроект также определяет понятие «электронные услуги» и уточняет место их поставки, кроме этого - устанавливает особенности регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика, определяет базу, сроки уплаты налога, представления налоговой отчетности, обжалование решений контролирующих органов.
Кроме этого, он предусматривает уплату налогового обязательства нерезидентом в валюте, упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС - нерезидента (может происходить в удаленном режиме).
Также предусматривается освобождение нерезидентов от обязанности регистрировать налоговые накладные.
Законопроект исключает норму из Налогового кодекса, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет.
А также - освобождены от налогообложения НДС поставки электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным (учебным) ресурсам в рамках оказания образовательных услуг.
Документ включает нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС и устанавливает правила определения места поставки электронных услуг (B2C).
Ранее Данил Гетманцев заявлял, что Украина недополучает минимум 3 миллиарда гривенн в год от рекламных услуг IT-гигантов.
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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4184, который, в частности, обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.
Документ поддержали 283 нардепа, передает пресс-служба Рады.
Отмечается, что закон направлен на увеличение доходов госбюджета от НДС за счет привлечения к налогообложению НДС нерезидентов, предоставляющих физлицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины.
А также - на создание благоприятных условий эффективного,но не обременительного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога.
Документ, в частности, предусматривает, что международные компании, которые действуют в информационном пространстве Украины и зарабатывают на сетевой рекламе, будут платить налоги в Украине, в частности НДС.
При этом подчеркивается, что проект не будет касаться простого пользователя соцсетей и поисковых сервисов.
Законопроект также определяет понятие «электронные услуги» и уточняет место их поставки, кроме этого - устанавливает особенности регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика, определяет базу, сроки уплаты налога, представления налоговой отчетности, обжалование решений контролирующих органов.
Кроме этого, он предусматривает уплату налогового обязательства нерезидентом в валюте, упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС - нерезидента (может происходить в удаленном режиме).
Также предусматривается освобождение нерезидентов от обязанности регистрировать налоговые накладные.
Законопроект исключает норму из Налогового кодекса, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет.
А также - освобождены от налогообложения НДС поставки электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным (учебным) ресурсам в рамках оказания образовательных услуг.
Документ включает нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС и устанавливает правила определения места поставки электронных услуг (B2C).
Ранее Данил Гетманцев заявлял, что Украина недополучает минимум 3 миллиарда гривенн в год от рекламных услуг IT-гигантов.