Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4184, который, в частности, обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

Документ поддержали 283 нардепа, передает пресс-служба Рады.

Отмечается, что закон направлен на увеличение доходов госбюджета от НДС за счет привлечения к налогообложению НДС нерезидентов, предоставляющих физлицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины.

А также - на создание благоприятных условий эффективного,но не обременительного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога.

Документ, в частности, предусматривает, что международные компании, которые действуют в информационном пространстве Украины и зарабатывают на сетевой рекламе, будут платить налоги в Украине, в частности НДС.

При этом подчеркивается, что проект не будет касаться простого пользователя соцсетей и поисковых сервисов.

Законопроект также определяет понятие «электронные услуги» и уточняет место их поставки, кроме этого - устанавливает особенности регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика, определяет базу, сроки уплаты налога, представления налоговой отчетности, обжалование решений контролирующих органов.

Кроме этого, он предусматривает уплату налогового обязательства нерезидентом в валюте, упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС - нерезидента (может происходить в удаленном режиме).

Также предусматривается освобождение нерезидентов от обязанности регистрировать налоговые накладные.

Законопроект исключает норму из Налогового кодекса, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет.

А также - освобождены от налогообложения НДС поставки электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным (учебным) ресурсам в рамках оказания образовательных услуг.

Документ включает нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС и устанавливает правила определения места поставки электронных услуг (B2C).

Ранее Данил Гетманцев заявлял, что Украина недополучает минимум 3 миллиарда гривенн в год от рекламных услуг IT-гигантов.