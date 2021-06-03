Новая коалиация в израильском парламенте отстранила от власти премьер-министра Биньямина Нетаньяху и правоцентричную партию «Ликуд», находившуюся у руля около сорока лет.

О новосформированной коалиции сообщает Times of Israel.

В новосозданную коалицию (61 из 120 депутатов) вошли 8 из 13 партий, получивших места на парламентских выборах 23 марта: либеральная партия «Еш Атид» (17 мест), сионистская партия «Синие и Белые» (8), правая партия «Наш дом Израиль»(7), левоцентристская партия «Лабор» (7), партия правой направленности «Ямина» (6 из 7 депутатов), политсила правого толка «Новая Надежда» (6), левая партия «Мерец» (6) и арабская партия «Раам» (4).

Переговоры по созданию коалиции продолжались после 23:00 в среду, 2 июня, представители партии арабов «Раам» подписали соглашение о коалиции примерно за час до крайнего срока. Чуть позже последовали «Новая Надежда» и «Ямина».

— Впервые арабская партия выступает партнером в формировании правительства. Это соглашение имеет много преимуществ для арабского общества и израильского общества в целом, — сказал лидер партии «Раам» Аббас Мансур.

Согласно новым коалиционным соглашениям, Яир Лапид будет занимать пост министра иностранных дел в течение первых двух лет правления, лидер «Синих и белых» Бенни Ганц останется министром обороны, а казначейство будет принадлежать лидеру партии «Наш дом Израиль» Авигдору Либерману. Лидер «Новой надежды» Гидеон Саар будет министром юстиции, а Айелет Шакед из «Ямины» — министром внутренних дел. Микаэли из партии «Лабор» получила портфель транспортных услуг, а ее коллега по партии Омер Барлев будет министром общественной безопасности. Лидер «Мерец» Ницан Горовиц будет назначен министром здравоохранения, а член партии Тамар Зандберг — министром охраны окружающей среды, портфель министра регионального сотрудничества получит Иссави Фрей.

Напомним, в Израиле противоположные силы ведут переговоры о коалиции. В нее могут войти правая партия «Ямина» под председательством Нафтали Беннетта, центристская партия «Еш Атид» с лидером Яиром Лапидом, а также левые социал-демократы в партии «МЕРЕЦ». Политические силы объединяются против нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.