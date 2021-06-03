Иран и ЦАР утратили право голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаты взносов в оперативный бюджет организации.

Об этом передает Arabnews.

Иран и Центральноафриканская Республика имеют задолженность перед ООН, поэтому их лишат возможности влиять на какие-либо решения в Генассамблее ООН. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш сообщил, что еще три африканские страны — Коморские Острова, Сан-Томе и Принсипи и Сомали — также имеют задолженность. Но они все еще могут голосовать на текущей сессии, которая заканчивается в сентябре.

Устав ООН гласит, что члены, задолженность которых равна или превышает сумму их взносов за два полных предыдущих года, теряют право голоса.

Согласно письму генерального секретаря, минимальные платежи, необходимые для восстановления права голоса, составляют 16 миллионов 250 тысяч долларов для Ирана и 30 тысяч долларов для Центральноафриканской Республики.

Напомним, 26 апреля, в Нью-Йорке прошло специальное заседание Генассамблеи ООН в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС.