Комитет по безопасности Сената Чехии предложил инициировать процедуру импичмента действующего президента страны Милоша Земана.

Об этом передает чешский телеканал ČT 24

Глава комитета Павел Фишер отметил, что таким образом нужно сохранить Чехию от влияния пророссийского политика.

— Земан, как считает комитет, не способен выполнять обязанности главы государства. По этому предложению - освободить Земана от полномочий президента - на следующей неделе состоится голосование в Сенате, — отметил Павел Фишер.

По версии политика, глава государства дезориентирован в событиях, которые происходят, и его действия противоречат положениям национальной конституции. Он вспомнил инцидент со взрывами в 2014 году на военных складах в селе Врбетици на востоке страны. Тогда Милош Земан в своем обращении к народу в конце апреля заявил о нескольких версий следствия, а не только о подозрении в причастности к этому событию российских спецслужб. Этим заявлением президент нанес непоправимый ущерб интересам национальной безопасности Чехии.

Если Сенат, в котором большинство составляют политические противники Земана, проголосует за его импичмент, то это решение еще должна утвердить Палата депутатов, в которой преобладают сторонники главы государства.

Администрация президента успела окрестить готовящуюся процедуру как попытку государственного переворота.

Напомним, законодатели Чехии рассматривают возможность подачи конституционного иска против президента Милоша Земана за госизмену. Парламентарии считают, что он ее совершил, когда начал отрицать причастность российских агентов ко взрывам в Врбетице в 2014 году.