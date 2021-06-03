Администрация Корабельного района Николаева по упрощенной процедуре объявила тендер на ремонт тротуаров в парке «Богоявленский».

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ориентировочная стоимость работ — 918 тысяч 258 гривен. Прием предложений продлится до 10 июня. Подрядчик должен будет выполнить условия договора до конца 2021 года.

Согласно с техническим заданием, помимо ремонта тротуаров, подрядчик должен будет установит 4 электроопоры и подключить их к сети, подготовить 1200 м2 территории под озеленение, установить 9 лавок и 9 урн.

Ранее сообщалось, что в Николаеве при установке 72-метрового флагштока и реконструкции части сквера «Юных героев» планируют снести 39 взрослых деревьев, с диаметрами столбов более 32 сантиметров.