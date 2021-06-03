В Николаеве при установке 72-метрового флагштока и реконструкции части сквера «Юных героев» планируют снести 39 взрослых деревьев, с диаметрами столбов более 32 сантиметров.

Техническое задание опубликовало в системе публичных закупок ProZorro.

Также ожидается снос около 0,1 гектара кустов, это 1000 квадратных метров.

Работы проведет ООО «Будівельна фірма «Споруда» за 13 миллиона 496 тысяч 175 гривен. Предприятие зарегистрировано в Николаеве по адресу 2-й Кузнецкий переулок, 22-а. Его собственником является Михаил Жендубаев, а директором — Виктор Видин. Ранее Михаил Жендубаев был директором ООО «Николаевгорстрой», принадлежащем Ольге Жендубаевой.

Жительница Николаева, которая в Facebook зарегистрирована как Marina Lu, уточнила, что в ходе работ положат плитку на бетонном основании чуть больше 1 тысячи квадратных метров.

— Что после этого всего останется от сквера, имеющего охранный статус - не знаю. Для чего этот проект гигантомании вообще, а тем более в сквере - не понимаю, — возмутилась она.

Ранее сообщалось, что глава фракции «За майбутнє» в Николаевском облсовете Александр Плиткин, проголосовавший за вынесение вопроса об установке флага-гиганта на сессию, заявил, что будет поддерживать данный проект и на сессии.

Также глава фракции «Европейская солидарность» Михаил Талпа объяснил, что проголосовал за вынесение на сессию вопроса, потому что до заседания руководство области пообещало предоставить депутатам информацию о новых источниках финансирования.

Глава комиссии облсовета по вопросам коммунальной собственности и ЖКХ, член фракции «Пропозиція» Александр Мосин рассказал, что его однопартийцы, вероятнее всего, не поддержат установку в Николаеве 72-метрового флага, если в ОГА не предложат дополнительные источники финансирования.

Напомним, что речь идет о выделении 5 миллионов из областного бюджета на разработку проектной документации по установке 72-метрового флагштока с флагом Украины и реконструкции 100 квадратных метров сквера «Юных героев» возле него. Общая стоимость проекта составляет 14 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что депутаты комиссии областного совета по вопросам бюджета не согласовали выделение денег на разработку проекта по установке 72-метрового флагштока и обустройства части сквера в центре Николаева.

Как известно, в Николаевской облгосадминистрации планируют за счет бюджета установить в Николаеве огромный флаг стоимостью 14 миллионов гривен. В областном управлении капитального строительства заявили, что планируют получить на этот проект 9 миллионов из бюджета Николаева.

Отметим, что заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В пояснительной записке к программе экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

В свою очередь, представитель фракции «Пропозиция» в областном совете Александр Мосин заявил, что Николаевский городской совет поучаствует в софинансировании установки в городе флага-гиганта высотой в больше чем 70 метров стоимостью 14 миллионов гривен.

Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда недоумевает, почему на установку стелы с огромным флагом Украины в Николаевской ОГА хотят потратить больше средств, чем на развитие туризма во всей области.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города нет средств на установку стелы с флагом Украины высотой 72 метра.