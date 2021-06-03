В Одессе на базе гимназии №4 прошли совместные учения школьников, работников учебного заведения, бойцов Нацгвардии, сотрудников Нацполиции, спецподразделений и оперативно-спасательных групп по алгоритму действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщается на Facebook-странице военной части 3012 НГУ.

По легенде учений, неизвестный с оружием зашел на территорию гимназии и сделал выстрел в воздух. После этого забежал в помещение и пытался попасть в кабинеты. Один из сотрудников учебного заведения был ранен в ногу и госпитализирован скорой медицинской помощью.

Подразделение специального назначения КОРД обезвредило стрелка. Школьников вывели на стадион, где психологи ГСЧС пообщались с учащимися.

Гвардейцы окружили периметр, а спасатели погасили условный пожар. Все подразделения действовали оперативно. Ученики и работники гимназии искренне их поблагодарили.

По завершению учений в актовом зале гимназии была организована пресс-конференция, где подвели итоги и обсудили стратегию единого плана действий по предотвращению и кризисного реагирования на событие Active Shooter.

Напомним, устроивший 11 мая стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев имеет диагноз, свидетельствующий о наличии у него заболевания головного мозга.