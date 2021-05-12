Устроивший 11 мая стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев имеет диагноз, свидетельствующий о наличии у него заболевания головного мозга.

Об сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, пишут Ведомости.

— Выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, — заявила она.

По словам Светланы Петренко, с начала года близкие Ильназа Галявиева отмечали, что он ведет себя вспыльчиво и агрессивно. При этом на учете у психиатра и нарколога он не состоял.

В данный момент задержанный ведет себя неадекватно, что мешает полноценному проведению с ним следственных действий, добавили в СК.

Несмотря на это, сегодня ему будет предъявлено обвинение по рассматриваемому делу. Следователи уже направили ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В целом по данному уголовному делу назначено более 30 судебных экспертиз, включая физико-химические, баллистические, молекулярно-генетические, взрывотехнические и судебно-медицинские, рассказала Светлана Петренко. Для оценки психического здоровья Ильназа Галявиева будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, ранее МВД Татарстана сообщило, что у Ильназа Галявиева, напавшего на казанскую школу №175, не было сообщников. Якобы он действовал в учебном заведении в одиночку.

Известно, что Ильназ Галявиев стрелял из турецкого автоматического дробовика Hatsan ESCORT. Купить его можно за 30-40 тысяч рублей. Такое же оружие было и у керченского стрелка Владислава Рослякова.

26 апреля нападавшего на школу Ильназа Галявиева отчислили из колледжа за неуспеваемость. Там он учился на программиста. Шел последний курс, но парень забил на учебу, с сентября пропуская пары и не явился на экзамены. Студенты говорят, что он ни с кем не общался, был тихим, спокойным и неконфликтным человеком.

Через два дня после отчисления, 28 апреля, Ильназ поучил лицензию на оружие. А 11 мая напал на родную школу, которую окончил четыре года назад.