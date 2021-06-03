Новые правила ввоза наличных денег начали применяться в странах Европейского союза с 3 июня 2021 года. Определение «наличных» расширено за счет эквивалента в других валютах, облигациях, акциях или чеках.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на информацию Еврокомиссии.
В рамках усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма все путешественники, въезжающие на территорию ЕС или выезжающие с нее, обязаны заполнить декларацию о наличных деньгах на сумму 10 тысяч евро или более. Таможенные органы имеют право проверять людей, их багаж и транспортные средства и задерживать незадекларированные наличные деньги.
С 3 июня правило также распространяется на эквивалент суммы в 10 тысяч евро:
Таможенные органы теперь могут также требовать подачи декларации о пересылке 10 тысяч евро или более наличными по почте или курьером.
Новые правила также разрешают таможенным органам действовать в отношении сумм меньше 10 тысяч евро, когда есть признаки того, что наличные деньги связаны с преступной деятельностью.
В самой кассовой декларации указывается подробная информация о происхождении и будущем использовании наличных денег.
Напомним, Европейский Союз введет паспорта вакцинации от коронавируса для туристов со второй половины июня.
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Новые правила ввоза наличных денег начали применяться в странах Европейского союза с 3 июня 2021 года. Определение «наличных» расширено за счет эквивалента в других валютах, облигациях, акциях или чеках.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на информацию Еврокомиссии.
В рамках усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма все путешественники, въезжающие на территорию ЕС или выезжающие с нее, обязаны заполнить декларацию о наличных деньгах на сумму 10 тысяч евро или более. Таможенные органы имеют право проверять людей, их багаж и транспортные средства и задерживать незадекларированные наличные деньги.
С 3 июня правило также распространяется на эквивалент суммы в 10 тысяч евро:
Таможенные органы теперь могут также требовать подачи декларации о пересылке 10 тысяч евро или более наличными по почте или курьером.
Новые правила также разрешают таможенным органам действовать в отношении сумм меньше 10 тысяч евро, когда есть признаки того, что наличные деньги связаны с преступной деятельностью.
В самой кассовой декларации указывается подробная информация о происхождении и будущем использовании наличных денег.
Напомним, Европейский Союз введет паспорта вакцинации от коронавируса для туристов со второй половины июня.