Новые правила ввоза наличных денег начали применяться в странах Европейского союза с 3 июня 2021 года. Определение «наличных» расширено за счет эквивалента в других валютах, облигациях, акциях или чеках.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на информацию Еврокомиссии.

В рамках усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма все путешественники, въезжающие на территорию ЕС или выезжающие с нее, обязаны заполнить декларацию о наличных деньгах на сумму 10 тысяч евро или более. Таможенные органы имеют право проверять людей, их багаж и транспортные средства и задерживать незадекларированные наличные деньги.

С 3 июня правило также распространяется на эквивалент суммы в 10 тысяч евро:

Банкноты и монеты (включая валюту, которая сейчас вышла из обращения, но которую все еще можно обменять в финансовом учреждении или центральном банке),

Инструменты на предъявителя, такие как чеки, дорожные чеки, векселя и денежные переводы,

Золотые монеты с содержанием золота не менее 90%,

Золотые слитки, самородки или комки с содержанием золота не менее 99,5%.

Таможенные органы теперь могут также требовать подачи декларации о пересылке 10 тысяч евро или более наличными по почте или курьером.

Новые правила также разрешают таможенным органам действовать в отношении сумм меньше 10 тысяч евро, когда есть признаки того, что наличные деньги связаны с преступной деятельностью.

В самой кассовой декларации указывается подробная информация о происхождении и будущем использовании наличных денег.

Напомним, Европейский Союз введет паспорта вакцинации от коронавируса для туристов со второй половины июня.