Суд оправдал предприятие, которое обвиняли в поставках маргарина вместо масла в детские сады Николаева. В свою очередь, Николаевский горсовет обязали выплатить поставщику 1,2 миллиона гривен компенсации за простой.

Об этом сообщил секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Помните, во время предыдущей каденции горсовета был «маргариновый скандал»? там было возбуждено уголовное дело, суд уже оправдал, подтверждено, что там не было фальсификации пищевых продуктов. И, кажется, 1,2 миллиона гривен городской совет должен выплатить этому предприятию за вынужденный простой. Вот такой приговор суда, — сказал Дмитрий Фалько.

Он добавил, что волна возмущений нагнеталась политически, а суд подтвердил отсутствие у горсовета оснований для разрыва договора.

— Это было тогда политически остановлено, остановлен договор с поставщиком. Фактически, суд подтвердил, что у нас не было оснований для разрыва договора, предприятие выполняло свои обязанности качественно, — добавил он.

Напомним, что обыски на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаевского горсовета по причине закупок некачественных продуктов, при которых было зафиксировано хищение бюджетных средств начались 20 февраля 2019 года. После обысков в полиции заявили, что поставщиком питания в детские сады Николаева является фиктивная фирма из Одессы.

В полиции сообщили, что продукт, которым кормили детей в садах Николаева, не является сливочным маслом, так как доля молочных жиров составляла менее 1%.

На то время секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова вызвала всех ответственных за организацию питания в школах и детсадах города в связи с проводившимися вчера массовыми обысками в деле о закупках некачественных продуктов питания.

В свою очередь первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко, который исполняет обязанности мэра, пока Александр Сенкевич находится в отпуске, сообщил, что отстранил директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Глеба Новоторова после проведенных обысков.

Чиновник также заявил, что он готов написать заявление об увольнении из-за коррупционного скандала на комбинате питания.