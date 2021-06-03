45 из 54 депутатов Николаевского городского совета проводят приемы граждан.

Об этом сегодня, 3 июня, в ходе пресс-конференции в Николаеве рассказали эксперты всеукраинской общественной кампании «Аттестация депутатов местных советов».

Как рассказала координатор гражданской кампании в Николаеве Елена Заворотченко, в течение февраля-марта команда осуществляла мониторинг приема граждан депутатами восьмого созыва Николаевского городского совета.

На процесс и результаты этого мониторинга повлияла эпидемиологическая ситуация в Украине и Николаеве, в частности. В феврале-марте Николаев находился в оранжевой и красной зонах карантина. Некоторые депутаты болели в период мониторинга, и наплыв избирателей на прием к ним оценить объективно невозможно. Эта ситуация повлияла на увеличение количества обращений к депутатам в соцсетях и по телефону.

Из 54 депутатов удалось подтвердить прием у 45 избранников. По сравнению с депутатами седьмого созыва, показатель осуществления приема находится на более высоком уровне. По состоянию на 1 апреля 2021 существенно обновилось наполнения профайлов депутатов, добавились новые разделы «Контактная информация», «Помощники», большинство депутатов публикуют номер телефона, электронную почту, ссылки на личные страницы в социальных сетях.

Стоит отметить, что эти изменения произошли уже в ходе мониторинга, общения с депутатами, которые учитывали устные рекомендации и обращались, передавали их в Управление аппарата совета. На момент подготовки к мониторингу более актуальные графики приема были размещены в помещениях районных администраций, на информационных досках, ведь около 50% депутатов осуществляют там прием.

45 избранников проводят прием избирателей, что составляет 83,3% депутатского корпуса, в пяти из них график личного приема отличается от общего — необходимо предварительно записываться и/или посетителей принимают в определенные дни.

По результатам мониторинга не смогли подтвердить факт совершения приема такими депутатами, как Лариса Дробот («Партия Шария»), Виталий Ким («Слуга народа»), внефракционных депутатов Анны Норд и Рустамджана Садридинова, Евгения Павловича («Пропозиція»), Владлены Транской, Артема Хачатурова, Валерия Дашевского, Сергея Щербакова («ОПЗЖ»).

По личным наблюдениям, данным депутатов и журналов приема избирателей, в среднем трое-четверо граждан приходят на прием. Первое место по тематике обращений занимают вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства города, материальной помощи, здравоохранения, в меньшей степени — юридическая помощь, земельные вопросы, образование и транспорт.

Все больше депутатов используют социальные сети для информирования о своей деятельности, однако недооценивают этот канал — ни один из депутатов не сообщил о возможности осуществления онлайн приема граждан (например, прямой эфир в Facebook), рубрики «вопрос-ответ» и тому подобное.

Подавляющее большинство депутатов (22) проводит прием в выделенном городским советом помещении для нужд депутатов. Пользуются помещениями организаций партий восемь депутатов, представители «ОПЗЖ», все члены «Партия Шария» и один, Юрий Степанец от «Слуга народа».

11% самостоятельно организовали помещения для депутатских нужд — Наталья Горбенко (место личного приема), Сергей Кантор, Николай Капацына, Андрей Янтарь и Сергей Танасов. Еще восемь проводят прием на рабочем месте.

Ранее НикВести писали, что в горсовете ведутся дискуссии о процедуре допуска работников СМИ в связи с установкой при входе новых турникетов, которую планируют осуществить до конца текущего года.