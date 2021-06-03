Украинская стратегия восстановления Донбасса предполагает создание территорий приоритетного развития. На них будут действовать особые условия для инвесторов.
Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на вебинаре, посвященному украинской стратегии по Донбассу, пишет РБК-Украина.
В частности, он отметил, что уже разработана Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей — речь идет о создании пояса успешности вдоль линии соприкосновения.
— Наша логика в том, что спасти экономику этих территорий можно только за счет инвесторов, которые наполнят бюджеты местных общин. Государственных и донорских ресурсов для этого недостаточно. Сейчас мы аккумулируем международную техническую помощь, кредиты, бюджетные инвестиции для развития инфраструктуры. Но акцент — на создание территорий приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, — отметил он.
По его словам, такие условия включают:
Напомним, Кабмин подготовил законопроект, который упрощает процедуру предоставления гражданства иностранным бойцам операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.
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Украинская стратегия восстановления Донбасса предполагает создание территорий приоритетного развития. На них будут действовать особые условия для инвесторов.
Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на вебинаре, посвященному украинской стратегии по Донбассу, пишет РБК-Украина.
В частности, он отметил, что уже разработана Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей — речь идет о создании пояса успешности вдоль линии соприкосновения.
— Наша логика в том, что спасти экономику этих территорий можно только за счет инвесторов, которые наполнят бюджеты местных общин. Государственных и донорских ресурсов для этого недостаточно. Сейчас мы аккумулируем международную техническую помощь, кредиты, бюджетные инвестиции для развития инфраструктуры. Но акцент — на создание территорий приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, — отметил он.
По его словам, такие условия включают:
Напомним, Кабмин подготовил законопроект, который упрощает процедуру предоставления гражданства иностранным бойцам операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.