Украинская стратегия восстановления Донбасса предполагает создание территорий приоритетного развития. На них будут действовать особые условия для инвесторов.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на вебинаре, посвященному украинской стратегии по Донбассу, пишет РБК-Украина.

В частности, он отметил, что уже разработана Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей — речь идет о создании пояса успешности вдоль линии соприкосновения.

— Наша логика в том, что спасти экономику этих территорий можно только за счет инвесторов, которые наполнят бюджеты местных общин. Государственных и донорских ресурсов для этого недостаточно. Сейчас мы аккумулируем международную техническую помощь, кредиты, бюджетные инвестиции для развития инфраструктуры. Но акцент — на создание территорий приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, — отметил он.

По его словам, такие условия включают:

налоговые и таможенные преференции

страхование военно-политических рисков

распространение юрисдикции международных коммерческих арбитражей

упрощенные регуляции и институциональную поддержку