В июне-июле в рамках эксплуатации будет отремонтирована дорога в районе села Гороховка Воскресенской ОТГ Николаевской области. Параллельно будет готовиться проект на строительство дороги от трассы Н-11 до железнодорожного переезда.

Такое решение приняли в четверг, 3 июня, в ходе совещания после акции протеста местных жителей, сообщила в Facebook глава областного совета Анна Замазеева.

— Предварительно дорогу планируется отремонтировать по технологии ресайклинг (нижний слой в бетоне, верхний - асфальтовое покрытие). На следующей неделе эти предложения будут рассмотрены на транспортной комиссии облсовета, — пообещала Анна Замазеева.

Кроме того, местные жители жаловались на работу асфальтных заводов на станции Гороховка. На это Анна Замазеева указала, что представитель Госэкоинспекции рассказал о проверках, мол, уже выписано предписание, но это не решит проблему системно.

— Именно поэтому нам необходимо купить передвижную лабораторию, которая позволит замерять воздух рядом с предприятиями в любое время. И.о. начальника управления экологии и природных ресурсов облгосадминистрации Дмитрий Мац сообщил, что на сегодняшний день на закупку передвижной лаборатории выделены средства и вскоре будет объявлен тендер на закупку, по результатам которого в августе мы уже сможем получить победителя, — отметила Анна Замазеева.

Напомним, в пятницу, 28 мая, возле Николаева жители Воскресенской ОТГ вышли на акцию протеста против работы асфальтных заводов на станции Гороховка.