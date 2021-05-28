В пятницу, 28 мая, возле Николаева жители Воскресенской ОТГ вышли на акцию протеста против работы асфальтных заводов на станции Гороховка.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Требования: отремонтировать 1 километр дороги, а также установить новые фильтры и в дальнейшем контролировать выбросы заводов.

Протестующие хотят пообщаться с главой Николаевской облгосадминистрации Виталием Кимом и представителями экоинспекции. В данный момент они находятся на дороге, которая ведет от трассы Н-11 к селу Гороховка.

— В Гороховке очень много заводов, много выбросов. Мы обращались в экологию и ОГА. Экология приехала и сказала, что были замеры, что все в норме. Мы сейчас видим, что ничего не работает, но, когда все разъедутся, то начнет дымить, - сказал Александр Шаповалов.

Он уточнил, что все предприятия зарегистрированы в Николаеве и Одессе, налоги не остаются в общине.

На месте находится депутат Николаевского областного совета Иван Кухта. Одной из женщин стало плохо.

— Это только начало, если ничего не решится, то будем перекрывать постоянно, - говорят протестующие.

Позднее к ним приехала глава областного совета Анна Замазеева.

В четверг, 27 мая, члены депутатской комиссии по вопросам экологии, регулированию земельных отношений Николаевского горсовета не согласовали проект решения сессии о передаче в аренду трех земельных участков общей площадью 20,7 тысяч квадратных метров маслоэкстракционному заводу «Экотранс». Планировалось, что передача земель произойдет путем смены арендатора, на сейчас эти территории находятся в пользовании ООО «Энерджитранстерминал».

Ранее сообщалось, что глава экологической комиссии областного совета Алла Ряжских возмутилась, что управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА выдало в 2019 году заводу «Экотранс» новое разрешение на выбросы, несмотря на то, что производственная мощность предприятия увеличалась.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что руководство маслозавода «Экотранс», на который регулярно жалуются жители микрорайона Николаева Намыв, решило установить фильтры и сделать шумоизоляцию.