Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер не согласился со словами Елены Зеркаль, что он работает в компании, которая продвигает строительство трубопровода «Северный поток-2». По словам дипломата, он остался идейным противником российского газопровода.

Об своей позиции он рассказал в комментарии для «Европейской правды».

Дипломатический сотрудник ответил на утверждения экс-советницы Коболева Елены Зеркаль о том, что Курт Волкер занялся лоббированием скорейшего завершения строительства проекта «Северный поток -2».

— Мое отношение к «Северному потоку» хорошо известно и имеет достаточно подтверждений: я являюсь противником этого проекта. Я говорил об этом в интервью, об этом говорится в письменных документах и т.д, — отметил Курт Волкер.

Однако он признал, что работает в компании, которая в некой мере причастна к лоббированию российского газопровода.

— Компания Nord Stream-2 действительно наняла для представительства ее интересов в Вашингтоне компанию BGR group, где я работаю старшим советником, но я к этой деятельности не приобщен, что можно проверить - вы знаете, что в США есть строгие правила регистрации лоббистской деятельности. По сути, они (BGR group) не привлекли меня к этому именно из-за моих взглядов относительно «Северного потока-2». Я знаю Елену Зеркаль и был удивлен, что она не уточнила этого у меня. Мои взгляды на этот проект не изменились, — удивился Курт Волкер.

Ранее НикВести сообщали, что немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратилась в Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) в Гамбурге с просьбой из соображений защиты климата отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».