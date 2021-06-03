Депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга Народа», глава комиссии облсовета по вопросам транспортной инфраструктуры Иван Кухта рассказал, как решить вопрос ремонта разрушенной дороги в районе села Гороховка.

Об этом стало известно в ходе рабочей встречи с главой Николаевского областного совета, депутатами облсовета, представителями облгосадминистрации, Воскресенского поселкового совета, Госэкоинспекции, Госпродпотребслужбы, а также представителями бизнеса и местными жителями в четверг, 3 июня, сообщает пресс-служба службы Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».

В ходе обсуждения Иван Кухта предложил отремонтировать часть дороги О-151113, которая проходит через жилые дома села Гороховка, в рамках эксплуатации и параллельно готовить проект на строительство дороги от трассы Н-11 до железнодорожного переезда по технологии ресайклинг. Данная технология предусматривает укладку нижнего слоя дороги в бетоне, а верхнего — асфальтовым покрытием.

— Плохая дорога идет от поворота и до ж/д переезда. Сейчас жителей больше беспокоит пыль, которую поднимают большегрузы, идущие вдоль их домов. У меня есть предложение. Давайте мы в этом году отремонтируем дорогу на том участке, где расположены жилые дома, чтобы у нас там был нормальный асфальт и не было запыленности, чтобы в окна жителей на шла пыль от этой дороги. Там будет буквально 200-300 метров. Вместе с тем, мы сейчас выделяем деньги на проектирование, на ресайклинг и забиваем деньги на ремонт полностью всего участка 1,2 километра. За счет эксплуатации мы сейчас делаем этот участок и параллельно проектируем дорогу и ремонтируем её, — сказал Иван Кухта.

Стоит отметить, что участники заседания поддержали данное предложение и на следующей неделе его рассмотрят на заседании транспортной комиссии облсовета.

Напомним, в пятницу, 28 мая, возле Николаева жители Воскресенской ОТГ вышли на акцию протеста против работы асфальтных заводов на станции Гороховка.