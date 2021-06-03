Датский апелляционный совет по проблемам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на проведение работ по прокладке газопровода «Северный поток 2» на территории страны.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на польский информационный портал Biznes Alert.

Разрешение на проведение наземных работы было выдано Датским агентством охраны окружающей среды 12 июля 2019 года. Оно разрешало проложить российский газопровод по наземной территории страны. Теперь же, после принятого решения, работы будут остановлены.

— Я сожалею об этом решении. Когда в 2019 году мы получили экологическое разрешение от властей в отношении «Северного потока-2», была подтверждена необходимость продолжения работ по ряду мер, обеспечивающих хорошие условия жизни для некоторых видов мелких животных, которые обитают на побережье. С тех пор мы продолжаем работать над мерами по защите этих животных, но апелляционный совет утверждает, что все эти меры должны быть полностью соблюдены до выдачи экологического разрешения, — прокомментировал ситуацию заместитель директора и руководитель отдела строительных проектов датской компании Energinet Мариан Кааг.

Длина наземного участка газопровода «Северный поток-2» на территории Дании составляет примерно 210 км.

Напомним, немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратилась в Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) в Гамбурге с просьбой из соображений защиты климата отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».