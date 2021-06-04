В городе Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах в результате ливней 2-3 июня и значительной засоренности русла реки Гнилокиш произошло поднятие уровня воды до 35 см. В результате подтопило дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, произошло подтопление 90 частных жилых домов и 151 домохозяйства. Жертв и пострадавших нет.

Подразделения ГСЧС откачали более 32 тыс. 300 м3 воды, распилено и убрано 7 деревьев, высвободили 2 автомобиля.

По состоянию на 7 утра 4 июня работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Осадки прекратились, уровень воды постепенно уменьшается.

Напомним, в результате сильного дождя, который прошел в Николаеве днем, 31 мая, улицы города затопило водой.