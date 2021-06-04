По мнению премьер-министра Украины 2014-2016 годов, лидера партии «Народный фронт» Арсеня Яценюка, домашний арест Виктора Медведчука — это по факту домашний арест Владимира Путина.

Об этом он сказал 3 июня в эфире программы «Право на владу» на канале «1+1», передает пресс-служба политсилы.

«Домашний арест Медведчука — это по факту домашний арест Путина. И Владимир Зеленский должен это понимать. Это перчатка, брошенная Путину», — подчеркнул он.

Он сказал, что Виктор Медведчук сейчас не является агентом влияния:

«Потому что он является агентом влияния только тогда, когда он как назначенный Путиным управлять Украиной имеет доступ к украинской власти».

Арсений Яценюк отметил, что Владимир Путин точно будет бороться за Виктора Медведчука.

«Потому что, так как перчатка брошена в лицо Путину, он это просто так не отпустит».

Лидер «Народного фронта» убежден, что свидетельством этого могут служить последние заявления заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

«Ни с того ни с сего Козак ляпает полную ерунду о том, что украинская власть до сегодняшнего дня что-то там покупает у России. Русские никогда просто так ничего не говорят. То есть, идет какая-то комбинация. И в рамках этой комбинации точно Путин будет делать все для того, чтобы вытянуть Медведчука. В рамках этой комбинации Путин будет делать все для того, чтобы затянуть Украину в еще одну какую-то петлю. Или энергетическую, или политическую, или минскую или геополитическую», — убежден Арсений Яценюк.

Поэтому, по его мнению, на этом этапе нельзя покупать российскую электроэнергию.

«Для украинской власти нельзя идти ни на какие уступки с Путиным. И мне кажется, что сейчас уже есть это понимание. Там в глазах ничего не увидел. Там смерть в глазах. Там нельзя поставлять воду в Крым. Там нельзя идти ни на какие выборы. Поэтому недооценивайте ситуацию по Медведчуку и по Путину сегодня», — резюмировал он.

Ранее Арсений Яценюк заявил, что президент не должен руководствоваться в своей деятельности рейтингами, а осознать свою историческую роль и принимать исторические решения.