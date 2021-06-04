По инициативе главы фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяны Домбровской и народного депутата Юлии Гришиной ко Дню защиты детей была организована поездка воспитанников из детского дома в Киев, а дети с инвалидностью из Киева отправились в Николаев.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Для них устроили экскурсии по достопримечательностям городов, а также интересный досуг.

— Цель мероприятия - показать детям красоту и разнообразие родной страны, поощрить ее изучение, подарить положительные эмоции, заботу, а также вознаградить за успехи в учебе, — рассказала Юлия Гришина.

По словам Татьяны Домбровской, поездка стала возможной благодаря возобновлению авиарейсов Николаев-Киев.

— Николаевский аэропорт выступил в качестве партнера этого проекта и предоставил бесплатные билеты для детей. Мы очень благодарны за поддержку такой инициативы. Каждый ребенок заслуживает нашей заботы, - отмечает депутат.

1 июня Верховная Рада Украины приняла постановление № 5343, которым установила отметить 4 июня в Украине память детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.