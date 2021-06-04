1 июня Верховная Рада Украины приняла постановление № 5343, которым установила отметить 4 июня в Украине память детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает Гостелерадио.

На территории разных областей Украины, в частности Донецкой и Луганской, с 2014 года в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины погибло более 240 детей. Еще 56 пропали без вести. Получили ранения и травмы, по данным разных источников, от 167 до более 500 молодых граждан Украины.

Отметим, что Международный день невинных детей — жертв агрессии — отмечается в мире ежегодно 4 июня, согласно постановлению Генеральной Ассамблеи ООН от 19 августа 1982 года.

Также 1 июня на стихи Сергея Жадана группа «Океан Ельзи» и alyona alyona представили совместную песню «Країна дітей», посвященную детям, пострадавшим от военной агрессии РФ.

Идея этой песни зародилась в конце 2020 года, когда Сергей Жадан предложил Святославу Вакарчуку создать песню на его стихи, которые он посвятил памяти Даниила Дидыка, мальчика, погибшего в Харькове в 2015 году в результате теракта во время Марша единства.

Видео к песне было снято в начале мая в городе Лисичанск на востоке Украины. Его главными героями стали дети от 8 до 13 лет, проживающие там. Режиссер Виктор Придувалов. Оператор-постановщик Ярослав Пилунский.