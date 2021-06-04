В Лондоне собрался трибунал, расследующий вопрос о том, является ли обращение Китая с уйгурским меньшинством в Китае геноцидом. Члены народного собрания заслушают показания свидетелей.

Об этом передает Al Jazeera.

«Уйгурский трибунал» не пользуется государственной поддержкой и его постановления не несут никаких юридических последствий. Пекин уже назвал слушания «машиной, производящей ложь».

Первый процесс пройдет в течении четырех дней, с 4 по 7 июля.

Организаторы трибунала надеются, что процесс с публичным освещением свидетельств китайской кампании репрессий против уйгуров в Синьцзяне заставит международное сообщество выступит против коммунистической партии.

«Уйгурский трибунал» возглавил известный адвокат Джеффри Найс, который прежде занимался расследованием преступлений экс-президента Сербии Слободана Милошевича и работал над несколькими делами, переданными в Международный уголовный суд.

Организаторы трибунала заявили, что китайские власти проигнорировали просьбы об участии в слушаниях.

По данным ООН, не менее миллиона уйгуров содержатся в лагерях для интернированных в Синьцзяне. Уйгурские беженцы утверждают, что в этих лагерях заключенные подвергались нарушениям прав человека, включая произвольные задержания, принудительный труд, пытки, принудительную стерилизацию и разлучение детей с родителями.

Перед дачей показаний в суде по видеосвязи трое уйгуров, бежавших из Китая в Турцию, рассказали о том, как с ними обращаются со стороны китайских властей.

Напомним, Китай начал собирать и отправлять детей уйгурской принадлежности в «сиротские лагеря», где их заставляют говорить на мандаринском и учить наизусть пропаганду коммунистической партии.