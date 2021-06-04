|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|04:59
|Заход солнца:
|20:41
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|04:49
|Заход солнца:
|21:02
|Температура завтра:
|+21 C°
Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким во время повторной проверки курортной зоны Коблево остался недоволен уровнем подготовки. В частности, существует проблема с работой ливнеприемных коллекторов.
Об этом Виталий Ким написал на своей странице в Facebook.
— Выезжали на проблемные места водоотведения. Стоят огромные лужи и это, конечно, нужно решать. На завтрашнее совещание приглашены проектанты, будем рассматривать их предложения по коллекторам. Будем искать решение, поскольку существует много нюансов, — написал Виталий Ким.
Глава Николаевской ОГА отметил, что по сравнению с прошлым визитом в Коблево есть улучшения, однако еще многое необходимо сделать.
— Посмотрел состояние подготовки пляжа и баз. Тоже не все еще готово. Опять же, все ссылаются на погодные условия. Есть обещание от местного бизнеса, по очистке пляжа. Должны принять в аренду технику, просеять песок и убрать мусор, — написал Виталий Ким.
Напомним, в предыдущий раз Виталий Ким посещал Коблево 14 мая. Тогда он выразил мнение, что местные власти плохо подготовили курорт к новому сезону.
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким во время повторной проверки курортной зоны Коблево остался недоволен уровнем подготовки. В частности, существует проблема с работой ливнеприемных коллекторов.
Об этом Виталий Ким написал на своей странице в Facebook.
— Выезжали на проблемные места водоотведения. Стоят огромные лужи и это, конечно, нужно решать. На завтрашнее совещание приглашены проектанты, будем рассматривать их предложения по коллекторам. Будем искать решение, поскольку существует много нюансов, — написал Виталий Ким.
Глава Николаевской ОГА отметил, что по сравнению с прошлым визитом в Коблево есть улучшения, однако еще многое необходимо сделать.
— Посмотрел состояние подготовки пляжа и баз. Тоже не все еще готово. Опять же, все ссылаются на погодные условия. Есть обещание от местного бизнеса, по очистке пляжа. Должны принять в аренду технику, просеять песок и убрать мусор, — написал Виталий Ким.
Напомним, в предыдущий раз Виталий Ким посещал Коблево 14 мая. Тогда он выразил мнение, что местные власти плохо подготовили курорт к новому сезону.