Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким во время повторной проверки курортной зоны Коблево остался недоволен уровнем подготовки. В частности, существует проблема с работой ливнеприемных коллекторов.

Об этом Виталий Ким написал на своей странице в Facebook.

— Выезжали на проблемные места водоотведения. Стоят огромные лужи и это, конечно, нужно решать. На завтрашнее совещание приглашены проектанты, будем рассматривать их предложения по коллекторам. Будем искать решение, поскольку существует много нюансов, — написал Виталий Ким.

Глава Николаевской ОГА отметил, что по сравнению с прошлым визитом в Коблево есть улучшения, однако еще многое необходимо сделать.

— Посмотрел состояние подготовки пляжа и баз. Тоже не все еще готово. Опять же, все ссылаются на погодные условия. Есть обещание от местного бизнеса, по очистке пляжа. Должны принять в аренду технику, просеять песок и убрать мусор, — написал Виталий Ким.

Напомним, в предыдущий раз Виталий Ким посещал Коблево 14 мая. Тогда он выразил мнение, что местные власти плохо подготовили курорт к новому сезону.