Глава Николаевской ОГА Виталий Ким считает, что власти Коблево плохо подготовили курорт к новому сезону.

Об этом шла речь на выездном совещании по вопросам проведения курортно-туристического сезона в 2021 году, сообщает корреспондент НикВести.

В частности, губернатора области не удовлетворил уровень чистоты береговой линии.

— Насчет надлежащего состояния пляжей и прибрежных территорий, сейчас я перед совещанием заезжал, там мусор везде, — сделал замечание Виталий Ким.

В ответ на это один из представителей Коблевского сельсовета рассказал, что базы все еще на стадии подготовки и берег убирают ежедневно.

— Смотрите, мы проводили совещание с «бизнесом», одним из первых вопросов было удлинение курортного сезона. Мы все говорим, что надо для этого что-то делать. Я вижу много строителей, которые готовят базы, но с погодой люди уже едут и первое впечатление — здесь мусор и еще ничего не готово, — возразил Виталий Ким.

Представитель местной власти заявил, что, согласно решению, все строительные работы на базах должны быть завершены до 26 мая. Губернатор Николаевщины поручился проверить уровень подготовки к сезону по истечению этого срока.

Напомним, в конце марта руководитель ландшафтного парка «Тилигульский» Олег Деркач рассказал, что в Коблево нет оздоровительных учреждений для статуса курорта.