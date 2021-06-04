Директор ФБР Кристофер Рэй сказал, что агентство расследует около 100 различных типов программ-вымогателей, которые, вероятно, были разработаны в России и использованы в кибератаках на США.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Глава Федерального бюро расследований равнил текущую волну кибератак с террористическими атаками 11 сентября 2001 года.

— Есть много параллелей, это очень важно, и мы уделяем большое внимание подрыву и предотвращению хакерских атак. Существует общая ответственность не только для государственных учреждений, но и для частных компаний, и даже для средних американцев, — сказал Кристофер Рэй в интервью.

По словам главы ФБР, каждый из 100 различных вариантов вредоносного ПО несет ответственность за многочисленные атаки программ-вымогателей на США.

Ранее НикВести сообщали, что сеть американских мясокомбинатов JBS пострадала от кибератаки хакерской группировки, предположительно связанной с Россией.