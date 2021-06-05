Компания Facebook объявила о замораживании аккаунтов 45-го президента США Дональда Трампа на 2 года с момента его первой блокировки — до января 2023 года.

Об этом сообщается на странице компании.

— Учитывая серьезность обстоятельств, приведших к отстранению господина Трампа, мы считаем, что его действия были серьезным нарушением наших правил, что заслуживает самого сурового наказания, предусмотренного новыми протоколами, — заявил вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг.

Срок блокировки аккаунта Трампа будет рассчитываться с 7 января 2021 года, в то же время в компании не исключают его продолжение.

— Если мы определим, что все еще существует серьезный риск для общественной безопасности, мы продолжим ограничения на время, пока этот риск не исчезнет, — сказали в Facebook.

В случае повторного нарушения Трампом компания оставляет за собой право применить более решительные меры, вплоть до безвозвратного удаления его страниц и учетных записей.

Сам Трамп такое решение расценил как проявление неуважения к более 70 млн американцев и покушение на свободу слова.

— Решение Facebook — это оскорбление рекордных 75 млн человек, плюс многих других, кто голосовал за меня на подтасованных президентских выборах 2020 года, — говорится в заявлении Дональда Трампа.

Ранее представитель Facebook Энди Стоун заявил, что социальная сеть не планирует возобновлять аккаунты экс-президента США Дональда Трампа.