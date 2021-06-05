Рабочая группа Николаевской облгосадминистрации во главе с губернатором Виталием Кимом в Коблево проверила готовность пляжной зоны к предстоящему фестивалю KOBLEVO FREEDOM FEST.

Об этом пишет koblevo.news.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов, заместитель главы Николаевской ОГА Николай Маринов, глава Коблевского сельского совета Владимир Панич, первый заместитель руководителя Николаевской областной прокуратуры Денис Фальченко, а также предприниматель и организатор фестиваля Олег Боз.

Ранее Виталий Ким уже проводил с представителями местного бизнеса курортного Коблево совещание, а в этот раз приехал проверить готовность побережья к летнему сезону, а также ход выполнения ранее предоставленных рекомендаций и поручений. Проинспектировав побережье, глава Николаевской ОГА отметил моменты, на которые необходимо в первую очередь обратить внимание представителям местного бизнеса.

— Приехали посмотреть, что было сделано по подготовке к туристическому сезону с момента предыдущего совещания. Сейчас тендеры на ремонт проведены, погода не дает выйти на ямочный ремонт дорог, заодно посмотреть ливневку, где стоит вода и что можно решить. Проектанты будут искать пути решения, как можно отвести воду с трех проблемных участков, — рассказал Виталий Ким.

Глава Николаевской ОГА отметил, что осмотрели также территорию, на которой будет проводиться фестиваль.

— Также заодно посмотрели подготовку к фестивалю, где он будет проходить – что для этого еще надо сделать. Убрали ли мусор, — отметил Виталий Ким.

Также глава ОГА рассказал о том, что представители бизнеса пообещали организовать машину, которая сможет просеять песок на пляже, для того, чтобы повысить его качество.

— Работы еще много, но вижу, что люди работают, — подытожил Виталий Ким.

О готовности побережья к принятию туристов также рассказал глава Коблевской ОТГ Владимир Панич, отметив, что Коблево всегда готово принимать гостей, но впереди предстоит еще весомая доля работы по благоустройству территорий.

— С учетом того, что пока только идут подготовительные работы по улучшению качества подготовки пляжа, то нужно еще провести ряд мероприятий. Мы заказали пляжно-уборочную машину, чтобы мы очистили в этом году пляж нормально и другие процедуры. Я думаю, что к проведению фестиваля все будет готово, – рассказал Владимир Панич.

О том, какие еще работы предстоит выполнить в зоне отдыха Коблево также рассказал глава Сообщества предпринимателей Коблево и организатор мультифестиваля KOBLEVO FREEDOM FEST Олег Боз, также отметив сплоченность представителей местного курортного бизнеса в вопросах подготовки к предстоящему событию.

— У нас осталась неделя до фестиваля, чтобы устранить все замечания, которые мы получили, для того чтобы все было максимально чисто и красиво. Мы убираем пляж ежедневно, а по мере приближения фестиваля мы будет делать это два раза в день, — рассказал Олег Боз.

Также Олег Боз обозначил, какие замечания были получены от главы и представителей ОГА в ходе проверки пляжной зоны. По словам Олега Боза, владельцы некоторых МАФов еще не успели навести порядок на своих прилежащих территориях после зимнего периода: в некоторых местах необходимо произвести уборку мусора и покос травы, объекты необходимо освежить и подкрасить.

— Есть ряд мелочей, которые реально исправить за ближайшие дни. Каждый владелец своего заведения – магазина, ресторана, кафе должен навести уборку, поставить возле своего заведения урны. Всё это исправимо, — отметил Олег Боз.

Глава Коблевского предпринимательского сообщества также поблагодарил Николаевскую областную администрацию и Коблевский сельский совет за содействие и поддержку в организации предстоящего фестиваля, и отметил дружную сплоченность представителей бизнеса курортного побережья Коблево, которые объединились вокруг единой цели во благо общего доброго дела.

Напомним, в предыдущий раз Виталий Ким посещал Коблево 14 мая. Тогда он выразил мнение, что местные власти плохо подготовили курорт к новому сезону.