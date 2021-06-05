Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему интересна идея побороться за кресло спикера Палаты представителей Конгресса США.
Однако он невысоко оценил свои шансы баллотироваться на промежуточных выборах в палату в 2022 году, сообщает Корреспондент.
Идею ранее высказал бывший помощник Трампа Стив Бэннон, а вопрос бывшему президенту задала ультраправая радиоведущая. «Это так интересно», — цитирует она Дональда Трампа.
Однако, чтобы стать спикером палаты, Дональду Трампу необходимо не только выиграть выборы в округе, где он баллотируется, но и получить поддержку большинства конгрессменов, то есть республиканское представительство в палате должно превосходить демократическое.
Тем временем, по итогам выборов 2018 года республиканцы потеряли большинство в палате. В 2020 демократы потеряли места, но сохранили лидерство. Спикером палаты в 2019 году стала Нэнси Пелоси.
«Да, вы знаете, это очень интересно», — сказал также Трамп.
Бывший президент сказал, что некоторые предполагали, что он баллотируется в сенат — другую палату конгресса. «Но ваша идея, может быть, лучше», — сказал Трамп.
Ранее компания Facebook заявила, что заморозила аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа на 2 года с момента его первой блокировки — до января 2023 года.
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему интересна идея побороться за кресло спикера Палаты представителей Конгресса США.
Однако он невысоко оценил свои шансы баллотироваться на промежуточных выборах в палату в 2022 году, сообщает Корреспондент.
Идею ранее высказал бывший помощник Трампа Стив Бэннон, а вопрос бывшему президенту задала ультраправая радиоведущая. «Это так интересно», — цитирует она Дональда Трампа.
Однако, чтобы стать спикером палаты, Дональду Трампу необходимо не только выиграть выборы в округе, где он баллотируется, но и получить поддержку большинства конгрессменов, то есть республиканское представительство в палате должно превосходить демократическое.
Тем временем, по итогам выборов 2018 года республиканцы потеряли большинство в палате. В 2020 демократы потеряли места, но сохранили лидерство. Спикером палаты в 2019 году стала Нэнси Пелоси.
«Да, вы знаете, это очень интересно», — сказал также Трамп.
Бывший президент сказал, что некоторые предполагали, что он баллотируется в сенат — другую палату конгресса. «Но ваша идея, может быть, лучше», — сказал Трамп.
Ранее компания Facebook заявила, что заморозила аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа на 2 года с момента его первой блокировки — до января 2023 года.