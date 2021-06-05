Президент России Владимир Путин намекнул, что если бы в Украины с РФ были хорошие отношения, то Украина бы покупала дешевый газ и получала бы больше за его транзит.

Об это он сказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, передает Экономическая правда.

— У нас есть контракт с Украиной по поводу прокачки нашего газа. Мы в течение ближайших 5 лет будем прокачивать до 40 миллиардов кубических метров. В лучшие годы прокачивали до 200 миллиардов. Были бы нормальные отношения, прокачивали бы значительную часть через Украину, но там же проблемы создаются даже не в сфере политики, а в сфере экономики, — сказал Владимир Путин.

По его словам, сейчас Украина получает за транзит 1,5 миллиардов долларов, а могла бы получать 3-5 миллиардов.

Он предположил, что в ближайшие 10 лет Европа будет транспортировать на 50 миллиардов кубических метров больше и Украина будет иметь возможность получать деньги за транзит даже по истечении срока контракта с РФ.

— Все возможно. И мы готовы к этому, мы этого хотим, но нужна добрая воля со стороны наших украинских партнеров не для того, чтобы армию содержать и нацеливать на решение силовым способом вопроса Донбасса. Мы исходим из того, что у нас сложные отношения с руководством Украины, но мы думаем о том, как там живут люди, — добавил президент РФ.

Он также упомянул, что Беларусь платит за газ значительно меньшую сумму, чем Украина.

Ранее сообщалось, что прокладка труб первой ветки «Северного потока-2» завершилась, «Газпром» готов к заполнению трубопровода.