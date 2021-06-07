В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) приняли решение о развитии авиастроительной отрасли в Украине на ближайшие годы.

Об этом в ходе брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.

— Вы знаете, что 75 лет исполнилось предприятию Антонов. Президент уделяет этому большое внимание. Было принято решение относительно развития авиастроительной отрасли в Украине на ближайшие годы, — заявил Алексей Данилов.

Напомним, что в марте госпредприятие Антонов получило аванс по контрактам на покупку трех новых самолетов Ан-178 для украинской армии.

Также сообщалось, что инициированная президентом Зеленским государственная авиакомпания после своего запуска будет выполнять региональные рейсы на самолетах ГП Антонов.

Напомним, из Николаевского аэропорта можно улететь в Шарм-эль-Шейх. Также с конца марта возобновляются рейсы в Киев, а с мая открывается полетная программа в Анталию.



