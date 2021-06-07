Президент России Владимир Путин в понедельник, 7 июня, подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Отметим, Путин денонсировал договор за неделю до встречи с президентом США джо Байденом.

19 мая закон был принят Госдумой РФ.

Напомним, 22 ноября прошлого года о выходе из Договора по открытому небу объявили в США. Причиной этого там назвали то, что Россия не выполняет своих обязательств по нему.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 23 стран-членов ОБСЕ. В настоящий момент число участников документа достигло 34, включая США и Россию. В рамках соглашения стороны могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.

Ранее сообщалось, что прокладка труб первой ветки «Северного потока-2» завершилась, «Газпром» готов к заполнению трубопровода.