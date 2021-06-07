Представители компаний, занимающихся грузоперевозками, которые в конце мая блокировали трассу на Николаевщине, обвинили главу николаевской УТБ Дмитрия Володькова в том, что он взял на работу Николая Железного, задержанного на взятке в 2015 году.

Об этом они заявили на комиссии Николаевского областного совета в понедельник, 7 июня, передает корреспондент НикВести.

Фото с места задержания

Напомним, что речь идет о скандальном деле «Олефир-Железный». В 2015 году начальник следственного отдела Баштанского райотдела милиции Николай Железный был задержан на получении и вымогательстве взятки в 4 тысячи долларов и тонны бензина за закрытие уголовного дела по незаконному выращиванию наркосодержащих веществ. Также по делу проходил оперуполномоченный уголовного розыска Баштанского РОВД Павел Олефир — сын многолетнего экс-главы Ленинского районного суда Николая Олефира и брат и. о. руководителя Вознесенской окружной прокуратуры Максима Олефира.

— Сегодня назначили исполняющего обязанности (главы Укртрансбезопасности в Николаевской области, — прим.), он не проходил конкурс, это временная какая-то должность. Но каких людей он привел к себе в Укртрансбезопасность? Он взял на работу человека, которого в 2015 году «взяли» на взятке от наркоторговцев. Если вы знаете громкое дело «Железный-Олефир», вот он взял на работу господина Железного. Этот человек сейчас будет говорит, что пришел «за закон» и будет делать так, чтобы закон работал в Николаевской области. Каким образом? Человека взяли за взятку от наркоторговцев, по всем сведениям, эти все люди «крышевали» наркоторговлю в Баштанском районе. И теперь три человека, которые пришли из Баштанского района, управляют Укртрансбезопасностью, — заявил перевозчик.

Предприниматели добавили, что уголовное дело в отношении Николая Железного еще не закрыто.

— И когда бы 24 мая хотели, чтобы взяла пресса комментарий у Железного, как он попал на этот конкурс, Володьков его спрятал — он на больничном, и не сегодняшний день не выходит (на работу, прим.). Он с уголовным делом. Вопрос — кто крышует? — добавил второй перевозчик.

В УТБ на это ответили, что иформация «интересная, но не подтвержденная».

Отметим, что согласно реестру НАПК, Николай Железный действительно работает в Укртрансбезопасности — на должности главного специалиста отдела госконтроля на автотранспорте. Декларацию он подал 30 марта.

Его жена задекларировала дом в Баштанке площадью 69,4 м2 и склад 309,8 м2 в селе Вольное Запорожье Новобугского района. Больше движимого или недвижимого имущества супруги не декларировали.

В 2020 году Николай Железный получил 4015 гривен зарплаты в ЧП «Люкс Буд-2018» и 16,9 тысячи выплат от центра занятости. Его супруга заработала 212 тысяч гривен по месту работы в полиции.

Он также подал декларацию за 2019 год, согласно которой заработал еще 13,8 тысяч в Баштанском психо-неврологическом интернате.

Как сообщалось, утром в понедельник, 24 мая, водители десятков большегрузных автомобилей заблокировали трассу «Николаев-Благовещенское (Ульяновка)» в районе села Гурьевка.

Напомним, что Николай Железный вымогал от местного жителя 5 тысячи долларов, а также одну тонну бензина за закрытие уголовного дела по незаконному выращиванию наркосодержащих веществ.

После чего по ходатайству ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 900 тысяч гривен.

В ноябре 2015 года первый заместитель прокурора Николаевской области Артур Шаповалов заявил, что у прокуратуры нет достаточного количества оснований, чтобы привлечь Павла Олефира в деле о взятке как подозреваемого, а не свидетеля.

Также журналист Андрей Лохматов писал, что прокурор Николаевской местной прокуратуры №1 Максим Олефир пытается всеми силами стать главой Баштанской местной прокуратуры.

Отметим, что сейчас он исполняет обязанности начальника Вознесенской окружной прокуратуры.