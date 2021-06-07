Армения подозревает бывшего военнослужащего в осведомительстве и работу на пользу Азербайджана.

Об этом заявляет пресс-служба Службы национальной безопасности Армении.

Экс-бойца обвиняют в том, что он работал на разведку Азербайджана и передавал военные государственные секреты про Вооруженные силы Армении и НКР.

Военнослужащего якобы завербовали в Турции, где им впервые заинтересовались азербайджанские спецслужбы.

— Они приняли предложение за материальное вознаграждение действовать в ущерб территориальной целостности и внешней безопасности Армении. Указанные лица выехали в другую страну для встречи с должностными лицами спецслужб Азербайджана для документирования договоренностей и получения конкретных указаний, — говорится в сообщении пресс-службы СНБ.

Как указано в пресс-релизе, «на территории посольства Азербайджана в третьей стране указанные лица подписали вербовочные документы о том, что они дают свои подписи и согласие, после чего получили соответствующие фамилии и предоплату».

Армянская контраразведка утверждает, что обвиняемые на протяжении всех боевых действий в Нагорном Карабахе сообщали азербайджанским кураторами диспозицию армянских бойцов, личные данные командного состава, а также численность вооружения.

Подозреваемых в шпионаже взяли под арест.

— Обвиняемые дали чистосердечные показания, суд избрал в отношении них арест в качестве меры пресечения, — написали в СНБ.

Ранее сообщалось, часть личного состава Вооруженных сил Азербайджана, которая находилась на армянской территории с 12 мая, оставила ее и вернулась на исходные позиции.